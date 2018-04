Beyoncé al Coachella con uno show indimenticabile, fan e vip in delirio

ROMA – Tutti si aspettavano un grande show e così è stato. Beyoncé non ha deluso le aspettative con il suo primo live da headliner al Coachella. Effetti speciali, un folto gruppo di ballerini, una band tutta al femminile, oltre che alla voce potente della cantante. Con questi elementi Beyoncé ha regalato due ore di pura musica per un concerto indimenticabile. Sul palco, come ciliegina sulla torta, la reunion inaspettata delle Destiny’s Child che con lei hanno intonato i più grandi successi della band. Da Soldier a Say my name, passando per Lose my breath. Immancabile, poi, il solito Jay-Z, elemento imprescindibile nella carriera della popstar. Ad accompagnare Miss Knolews durante Get me bodied, invece, la sorella Solange.

Beyoncé, così, si è fatta perdonare per l’assenza all’edizione passata del Festival, causa gravidanza gemellare che – lo scorso giugno – ha portato in famiglia i piccoli Rumi e Sir. Nonostante ciò, la star sembra non essersene mai andata. Sul palco c’è stata la solita grinta, il solito carisma e le coreografie spettacolari. Il tutto per un concerto che ha fatto rinominare il Coachella #Beychella.

Anche Adele in delirio per Beyoncé al Coachella

Tantissimi, infatti, i commenti sui social di tutta la Beyhive – i fan della cantante – e di chi ha visto il festival. E c’è anche chi ha parlato di “concerto storico”. In effetti, Beyoncé è la prima donna nera a fare da headliner al Coachella. I complimenti online allora si sprecano.

La reazione migliore è, però, sicuramente quella di Adele che – su Instagram – ha pubblicato tre video in cui balla sulle note della musica della signora Carter. In delirio, come lei, anche altri colleghi tra cui Sam Smith e Iggy Azalea. Tutti incantati davanti alla tv.

Ora l’attesa è tutta per il prossimo sabato quando Beyoncé replicherà con il suo secondo show sul palco del Coachella. Riuscirà Queen Bey a superare se stessa?