Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 16 aprile

ROMA – Il 16 aprile è il 106º giorno del calendario gregoriano. Mancano 259 giorni alla fine dell’anno.

16 aprile: accadde oggi

Nel 1943 Albert Hofmann scopre gli effetti allucinogeni dell’LSD (Lisergid acetil-dietilamide o acido lisergico). Negli EMI Studios di Londra, nel 1964, i Beatles registrano A Hard Day’s Night, uno dei loro primi singoli ad aver un enorme successo.

Nel 1971, invece, i Rolling Stones pubblicano in Gran Bretagna il singolo Brown Sugar che in poche settimane raggiunge i primi posti delle classifiche musicali nazionali e internazionali. L’anno dopo, nel 1972, l’Apollo 16 viene lanciato verso la luna dalla base di Cape Canaveral, in Florida.

Nel 1973 a Roma un gruppo di Potere Operaio formato da Manlio Grillo, Marino Clavo e Achille Lollo incendia una casa nel quartiere Primavalle, uccidendo i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, figli del Segretario della locale sezione del Movimento Sociale Italiano Mario Mattei. L’Apple II viene presentato nel 1977 al pubblico durante il primo West Coast Computer Faire.

Nel 1989 a Sheffield in Inghilterra 96 tifosi muoiono all’interno dell’Hillsborough Stadium durante un incontro di FA Cup tra Nottingham Forest FC e Liverpool FC. 25 paesi firmano, nel 2003, il Trattato di Atene che prevede l’allargamento dell’Unione Europea. Nel 2016 un disastroso terremoto scuote l’Ecuador. Oggi ricorre la Pasqua cattolica e ortodossa.

Buon compleanno a:

Rafael Benitez (allenatore di calcio spagnolo), Antonino Cannavacciuolo (chef italiano), Joseph Ratzinger (Benedetto XVI, papa emerito), Martin Lawrence (attore statunitense) ed Ettore Bassi (attore italiano).

Si festeggia oggi:

San Contardo d’Este, Santa Engrazia, San Drogone e San Fruttuoso di Braga.