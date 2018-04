“Grande Fratello 15”, si apre la porta rossa della casa più spiata d’Italia

ROMA – Grande Fratello e Barbara d’Urso di nuovo insieme dopo 14 anni.

Parte stasera, in diretta su Canale 5, la 15esima edizione del reality più popolare d’Italia, che torna con due opinionisti d’eccezione: Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.

Protagonisti del Grande Fratello 15 saranno 17 concorrenti che, reclusi nella Casa per 7 settimane, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro.

Al centro del racconto televisivo, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico, perché legate a fatti di cronaca e attualità, altre invece ancora da scoprire.

Il Grande Casale

Del gruppo faranno parte anche i concorrenti scelti dopo l’esperienza ne “Il Grande Casale”.

Da venerdì 13 aprile, i “super boni” Filippo, Simone e Valerio, vivono in un casale vicino Roma. Il pubblico li sta conoscendo attraverso i contenuti pubblicati sulle principali piattaforme web dedicate al programma – sito e social network – e le clip mostrate a “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”.

Nel corso della prima puntata, si scoprirà cosa ha in serbo per loro Grande Fratello.

I Concorrenti

Tra i concorrenti anche Lucia, nuora del comico Gino Bramieri, Michael, figlio del concorrente dell’Isola dei Famosi Franco Terlizzi, Simone Coccia Colaiuta, ex spogliarellista e fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane e Alberto Mezzetti “il Tarzan di Viterbo”.

La Casa

La Casa di GF15 è dotata di 106 telecamere, di cui 96 “remotate”, in altissima definizione, controllate attraverso dei touch screen. La narrazione del programma si avvarrà anche di un nuovo sound mixing automatizzato e di un nuovo editing.

La Casa è un grande open space di 825 mq. Colorata e luminosa, è dotata di una zona sauna e di un giardino con piscina. Centrale, come sempre, il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere. Non mancheranno stanze segrete che verranno svelate nel corso del gioco e una nuova “disagiatissima” zona.

Oltre all’appuntamento di prime time e alle finestre di daytime di Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 10.00 alle 2.00 del mattino successivo) e La5 (alle 12.00 e alle 18.00).

Sempre su Mediaset Extra, dal lunedì al venerdì alle 20.30 andrà in onda “Ultime dalla Casa”, branded content realizzato da Videonews.