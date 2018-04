Frutta d’oro in Giappone: 2 manghi venduti all’asta per oltre 3000 euro

ROMA – Una coppia di manghi è stata venduta al prezzo record di oltre 3000 euro.

Battuti alla prima asta della stagione a Miyazaki, sull’isola di Kyushu in Giappone, i frutti sono stati acquistati per 400.000 yen (circa 3.340 euro).

La “coppia d’oro”, confezionata in un contenitore e del peso di circa 1 kg in totale, sarà venduta in un grande magazzino nella città di Fukuoka.

I manghi portano il marchio di altissima qualità Taiyo no Tamago (Uovo del Sole) di Miyazaki, certificato premium per le dimensioni e la dolcezza dei frutti.

Secondo la Federazione economica agricola di Miyazaki, i manghi devono soddisfare alcune caratteristiche prima di ottenere tale qualifica.

Devono pesare almeno 350 grammi, possedere un alto livello di zucchero e avere un colore rosso vivo.



I manghi Taiyo no Tamago sono raccolti solo quando sono naturalmente caduti dall’albero.

Il frutto è morbido e ricco, di una dolcezza eccezionale.

La frutta è notoriamente costosa in Giappone.

Basti pensare che 1kg di mele standard può costare intorno ai 5 euro, ma alcune qualità pregiate arrivano a toccare i 15 euro l’una.

Niente in confronto a mango e melone, la frutta più cara in assoluto, i cui prezzi possono arrivare a 200 euro cadauno.