ROMA – Si va delineando il cast del Concerto del Primo Maggio 2018 di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany.

Ad oggi sono confermate le esibizioni di:

FATBOY SLIM

MAX GAZZÈ & FORM

CARMEN CONSOLI

SFERA EBBASTA

LO STATO SOCIALE

COSMO

LE VIBRAZIONI

CALIBRO 35

MINISTRI

THE ZEN CIRCUS

CANOVA

GEMITAIZ

ULTIMO

NITRO

ACHILLE LAURO e BOSS DOMS

GAZZELLE

FRANCESCA MICHIELIN

FRAH QUINTALE

MARIA ANTONIETTA

GALEFFI

MIRKOEILCANE

JOHN DE LEO

WILLIE PEYOTE

WRONGONYOU

DARDUST ft. JOAN THIELE.

Nei prossimi giorni verranno annunciati i nomi degli artisti che completeranno il cast.

Il Concertone in diretta

Come di consueto il Concerto del Primo Maggio 2018 sarà trasmesso in diretta TV da Rai 3, ma quest’anno assumerà particolare rilevanza anche Rai Radio2 che, oltre a trasmettere la manifestazione in diretta da Piazza San Giovanni, racconterà il backstage del Concertone non solo in radio, ma anche in streaming su RaiPlay Radio, in diretta video sulla pagina Facebook di Radio2, sul canale YouTube della Rai e con contenuti speciali sui suoi canali Instragram e Twitter.

Prodotta in partnership da Radio2 e iCompany, la diretta video dal backstage del Concerto del Primo Maggio 2018 aprirà al pubblico, per la prima volta, un secondo punto di vista sul Concertone di Roma. Ad essere raccontato in diretta Facebook e Youtube sarà dunque il backstage dell’evento, luogo dal quale sarà possibile osservare ed ascoltare, in tempo reale, quel che succede dietro le quinte del più grande concerto gratuito d’Europa, con le voci e i pareri degli artisti, della stampa e degli addetti ai lavori presenti in Piazza San Giovanni a Roma.

Collaborazione con i Festival

Altra novità già annunciata del Concertone 2018 sarà la presenza di alcuni dei principali live Festival Italiani. Ecco i Festival DELLA MUSICA ATTUALE, amici del Concerto del Primo Maggio che saranno presenti a Roma: Rock in Roma, Home Festival, Collisioni Festival, Indiegeno, Roma Summer Fest, Flowers Festival, Sponz Fest, Villa Ada Incontra il Mondo, Locus Festival, Vulci, Reset Festival, Carpino Folk Festival, Barezzi Live, Metarock, Revolution Camp, Musicastrada Festival, Meeting del Mare, Festival Delle Invasioni, Terra Battente, Mengo Music Fest, Disorder.