Filippo Magnini e Giorgia Palmas confermano il loro amore: “È la storia definitiva”

ROMA – Dopo settimane di supposizioni e foto rubate, Filippo Magnini e Giorgia Palmas confermano il loro amore. Lo hanno fatto dalle pagine di Chi, nel numero in edicola questa settimana. “Il nostro è un amore da sogno”, hanno confessato senza più paura di essere scoperti.

La coppia ha ormai lasciato alle spalle i passati rapporti e sembra che le cose siano serie. “Ero single ormai da un anno dopo la fine della storia con la Pellegrini e non mi batteva più il cuore per nessuno – svela il nuotatore -, ma guardando Giorgia pensavo: sarebbe perfetta, lo sento. E così è stato. Ho iniziato questa storia con lei pensando da subito che fosse definitiva”. I progetti sono, quindi, a lungo termine. “Se pensiamo già a un futuro insieme? Sì – conferma la Palmas -, ma ci andiamo coi piedi di piombo, ma con un cassetto pieno di sogni”.

Ma come l’ha conquistata Giorgia Magnini? Con il suo tiramisù. “Filippo mi ha conquistata con il suo tiramisù – rivela la showgirl – me l’ha preparato a sorpresa per la cena del mio compleanno. Ma è stato un gentleman, non ci ha provato subito, il primo bacio ce lo siamo scambiati giorni dopo alle due del mattino in mezzo a piazza Duomo a Milano”. Per Magnini “una scena da film che sognavo da tempo”.