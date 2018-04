Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 17 aprile

ROMA – Il 17 aprile è il 107º giorno del calendario gregoriano. Mancano 258 giorni alla fine dell’anno.

17 aprile: accadde oggi

Nel 1964 la Ford presenta la sua Mustang. Nello stesso anno Jerrie Mock è la prima donna a circumnavigare la terra per via aerea. Nel 1969 Sirhan Sirhan è condannato per l’assassinio di Robert F. Kennedy. L’anno seguente, nel 1970, l’Apollo 13 rientra con salvataggio dell’equipaggio.

Nel 1984 l’agente Yvonne Fletcher resta uccisa in una sparatoria davanti all’ambasciata della Libia a Londra fra polizia ed un gruppo di manifestanti. Dieci altre persone rimangono ferite. L’episodio provocherà un assedio di undici giorni all’edificio in cui si trova l’ambasciata. Nel 2003 Papa Giovanni Paolo II pubblica l’enciclica Ecclesia de Eucharistia sull’Eucarestia nel suo rapporto con la Chiesa.

A Gaza, nel 2004, viene ucciso da un missile israeliano il responsabile del gruppo palestinese Hamas, Abdel Aziz Rantisi. Nel 2016, in Ecuador, un forte terremoto di magnitudo 7,8 causa 272 morti e circa 2.000 feriti.

Buon compleanno a:

Victoria Adams Beckham (cantante inglese), Giusy Ferreri (cantante italiana), Jennifer Garner (attrice statunitense) e Paola Perego (conduttrice italiana).

Si festeggia oggi:

San Landerico, San Wando, Santa Kateri Tekakwitha e Sant’Acacio di Melitene.