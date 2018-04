ROMA – 44 candeline per la signora Beckham.

Sono sposati da ben 18 anni e il loro amore sembra non avere fine. David Beckham in occasione del quarantaquattresimo compleanno della moglie Victoria ha deciso di dimostrarle nuovamente il suo grande amore attraverso un post su Instagram. Il calciatore, ha infatti postato sui social una foto della loro famiglia unita accompagnandola dalle parole:”Tanti auguri a questa giovane donna…Mamma straordinaria”.

La famiglia Beckham, inoltre, sa benissimo come viziare l’ex Spice Girls. Victoria ha infatti recentemente ammesso di aver iniziato a curare di più il suo corpo, allenandosi per ben due ore al giorno. Dopo la bellissima sorpresa, Victoria ha pubblicato sulle sue Instagram stories un video in cui è impegnata a tagliare la “torta” di compleanno ricevuta, composta esclusivamente da un pezzo di anguria, mirtilli e fragole. “I miei figli e mio marito mi conoscono fin troppo bene ! Torta di frutta per il mio compleanno … Mamma fortunata !”, ha scritto la stilista come didascalia al video.

Fonte dailymail.co.uk