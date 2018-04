Amore al capolinea, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati

ROMA – Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. Dopo due anni, il loro amore è arrivato al capolinea. A confermarlo è stata l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha voluto dire la verità ai suoi oltre 2 milioni di followers. Lo ha fatto con una storia su Instagram.

“Io e Andrea non siamo più fidanzati – ha annunciato l’esperta di tendenze -. Ve lo dico non perché io debba giustificarmi o dare spiegazioni per chissà quale motivo, semplicemente perché la mia storia è nata in un programma meraviglioso ed è stata un’esperienza incredibile che auguro a tutti voi. Per questo, avendo sempre condiviso ogni tipo di situazione, soprattutto quelle belle, quelle brutte ve le ho omesse, mi sembrava il minimo aggiornarvi di questa situazione”.

Una separazione che era nell’aria

Da qualche giorno, si vociferava di un possibile allontanamento della coppia. E un rumor, si sa, ha sempre un fondo di verità. “Ci tenevo a farvelo sapere, anche perché molti di voi lo avevano già capito, e non mi sembrava bello continuare a far finta di nulla perché non ha senso – ha aggiunto la 22enne romana -. Posso dirvi semplicemente che come tutte le cose brutte, purtroppo o per fortuna anche quelle belle passano. Secondo me quando una relazione finisce è colpa sempre di entrambi, quindi non c’è bisogno di schieramenti, storie e quant’altro. Se potete, rispettate questa situazione, se volete fregarvene, fate pure”.