La Panini va ai Mondiali con le figurine “2018 FIFA World Cup Russia”

ROMA – La Panini svela i prossimi mondiali di calcio con la nuova raccolta ufficiale “2018 FIFA World Cup Russia”.

A meno di due mesi dalla prima partita tra Russia e Arabia Saudita, che si svolgerà il 14 giugno a Mosca, l’azienda modenese lancia in Italia e in tutto il mondo la collezione ufficiale sul torneo.

Questa nuova raccolta segue il grande successo della collezione di card “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”, in edicola in Italia dal mese di marzo.

Composta da 682 figurine (di cui 50 speciali) da incollare su un coloratissimo album di 80 pagine, la raccolta “2018 FIFA World Cup Russia” è dedicata alle 32 Nazionali e ai grandi campioni che saranno protagonisti in Russia.

Ben 48 sono i calciatori che giocano nel Campionato italiano presenti nella collezione, tra cui anche top player del livello di Paulo Dybala e Gonzalo Higuaìn (Juventus), Mauro Icardi (Inter), Dries Mertens (Napoli) e Radja Nainggolan (Roma), oltre a molti altri.

2018 FIFA World Cup Russia

La collezione “2018 FIFA World Cup Russia” si apre con 7 figurine sulla simbologia della manifestazione, compreso il pallone ufficiale, ed una figurina dedicata al “Paladino” simbolo della Panini. Ad ognuna delle 32 Nazionali è dedicata una doppia pagina dell’album, in cui possono essere incollate le figurine del logo della Federazione, della squadra schierata e di 18 calciatori. Sulla figurina di ciascun giocatore, sono presenti alcuni dati personali (anno del debutto in Nazionale, posizione in campo, peso, altezza e club di appartenenza).

Una sezione dell’album è poi dedicata alle 12 figurine degli stadi e ad altre 12 figurine dei poster delle città russe che ospiteranno le partite (la locandina di Mosca, città con 2 stadi, è in figurina doppia).

Una sezione speciale è infine dedicata a “FIFA World Cup Legends: Multiple Winners e History Makers“, con 10 figurine che celebrano le Federazioni che hanno vinto i Mondiali FIFA in passato, oltre a due grandi campioni, il brasiliano Pelé per aver vinto più titoli in assoluto e il tedesco Miroslav Klose per aver complessivamente segnato più goal nelle fasi finali dei Mondiali.

La collezione “2018 FIFA World Cup Russia 2018”, realizzata su licenza ufficiale FIFA, è in vendita in tutte le edicole.

Una bustina contenente 5 figurine costa 0,90 euro, l’album costa 2,50 euro, mentre il blister “Starter Pack” (con un album + 6 bustine) è disponibile a 4,90 euro. La collezione sarà distribuita in Italia, in Russia ed in oltre 100 Paesi di tutti i continenti.

Le novità

“Dopo il successo delle card Adrenalyn sui Mondiali FIFA, arriva la raccolta ufficiale di figurine sulla manifestazione”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia della Panini. “Nonostante l’assenza dell’Italia dalla fase finale della competizione, abbiamo ricevuto nelle scorse settimane tantissime sollecitazioni da parte dei collezionisti, che vogliono entrare nell’atmosfera magica del Mondiale tramite la nostra collezione: poter avere Ronaldo, Messi, Neymar insieme ai grandi campioni militanti nel nostro campionato è una occasione veramente unica che solo la raccolta Panini può offrire”.

A supporto della collezione “2018 FIFA World Cup Russia 2018”, Panini ha anche attivato un importante programma legato ai nuovi media: