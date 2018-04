ROMA – Al grido di “Ancora un’altra estate arriverà”, Fedez e J-Ax hanno annunciato tramite i loro canali social l’arrivo di un nuovo singolo insieme. L’ultimo prima della separazione. I due artisti si sono ritrovati a Palm Springs, in California, per girare un video che si prospetta stravagante. Lo si può intuire dagli outfit sfoggiati da entrambi sul set, di cui ha dato un’anteprima Fedez su Instagram.

Le aspettative, in ogni caso, sono tutte per un’altra hit estiva da sentire e risentire. Nel 2016 i due hanno pubblicato Vorrei ma non posto (il singolo che ha fatto scoppiare l’amore tra il rapper milanese e Chiara Ferragni). Nel 2017, invece, è stata la volta di Senza pagare. Quest’anno arriverà la fine: “È l’ultimo brano di Fedez e J-Ax – ha spiegato il primo in una storia di Instagram -. Poi ci separeremo come i Backstreet Boys e faremo una reunion come le Spice Girls”.

La Finale, l’ultimo live come “coppia”

Il 1 giugno Fedez e J-Ax regaleranno ai fan il loro ultimo concerto – per ora – come duo. Allo Stadio San Siro di Milano, gli artisti presenteranno La Finale, uno show pieno di musica accompagnato da tanti ospiti. Tra i confermati: Levante, Malika Ayane, Nina Zilli e l’ex acerrimo nemico Gué Pequeno. Una festa culmine dei tanti successi di Comunisti col Rolex, triplo disco di platino che ne ha regalati altri 23 ai due rapper per i singoli brani.