Andrea Damante rompe il silenzio sulla rottura con Giulia De Lellis

ROMA – La rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è ormai sulla bocca di tutti. Ieri sera la notizia si è diffusa con l’annuncio su Instagram dell’ex corteggiatrice. Il tutto mentre Damante era in volo per raggiungere Los Angeles. All’arrivo la scoperta del chiacchiericcio “con grande sorpresa”. È così che il deejay ha deciso di rompere il silenzio.

Ipotesi tradimento

Sempre su Instagram, l’ex tronista ha confermato la separazione, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. “Sì, ci siamo lasciati qualche giorno fa e non quando lei ha fatto le storie – ha detto in una story – Ci siamo lasciati per cose che non andavano più bene da un po’, per meccanismi che non funzionavano. E vi chiedo solo di rispettare questo momento abbastanza di mer*a, di non spalare fango gratis come se nulla fosse e di non inventare stroz***e. Perché non ce n’è motivo. La cattiveria è una cosa che non serve a niente, soprattutto in questi casi”.

In effetti, nelle scorse ore si era ipotizzato che la separazione fosse avvenuta a causa di un tradimento di Andrea. Al momento, oltre alla smentita velata del diretto interessato non è arrivato altro commento.