Musica al mercato con gli Eugenio in Via Di Gioia. L’intervista

ROMA – Torinesi, rivoluzionari al contrario e unici. Stiamo parlando degli Eugenio in Via Di Gioia.

Quattro ‘grissini torinesi‘ mangiati dalla passione per la musica e di comunicare la loro visione del mondo al contrario con ironia, poesia e semplicità. Con due dischi all’attivo e tour sold out in pochissimi anni di attività, gli Eugenio In Via di Gioia si possono considerare un piccolo fiore all’occhiello della scena indipendente italiana.

Ma chi sono gli Eugenio in Via Di Gioia? Non ti resta che premere play ↓

L’intervista



Gli Eugenio in Via Di Gioia in tour

Dopo il grande successo al Vinile Bassano del Grappa e al Largo Venue di Roma, gli Eugenio in Via Di Gioia passerranno il 25 aprile al Supernova di Genova e il 27 aprile al Locomotiv di Bologna. Il mese di maggio, invece, li vedrà sul palco del Prato a tutta Birra a Prato il 18 maggio, il 19 maggio al Milk Party di Parma, il 24 maggio alla Casa della Musica di Napoli e concluderanno il tour il 25 maggio all’Eremo Club di Molfetta.

Eugenio in Via Di Gioia ft Willie Peyote – “Selezione naturale”



