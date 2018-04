Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 20 aprile

ROMA – Il 20 aprile è il 110º giorno del calendario gregoriano. Mancano 255 giorni alla fine dell’anno.

20 aprile: accadde oggi

In questo giorno del 1841 Viene pubblicato Murder in Rue Morgue di Edgar Allan Poe. Circa 100 anni, nel 1940, avviene la prima dimostrazione pubblica del microscopio elettronico. Nel 1964 viene commercializzato il primo vasetto di Nutella.

Il 20 aprile del 1992 viene organizzato il Freddie Mercury Tribute Concert al Wembley Stadium: vi partecipano i maggiori cantanti del panorama mondiale. Nel 2008 Papa Benedetto XVI visita Ground Zero a New York, luogo originario delle Twin Towers, distrutte l’11 settembre 2001. Dodici anni dopo Giorgio Napolitano viene eletto per la seconda volta consecutiva Presidente della Repubblica italiana.

Buon compleanno a…

Miranda Kerr (attrice), Carmen Electra (attrice), Adolf Hitler (dittatore) e Joan Mirò (pittore).

Si festeggia oggi:

Sant’Aniceto, San Marciano di Auxerre, San Secondino di Cordova e San Vihone.