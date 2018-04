Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 21 aprile

ROMA – Il 21 aprile è il 111º giorno del calendario gregoriano. Mancano 254 giorni alla fine dell’anno. Il Sole entra nel segno astrologico del Toro.

21 aprile: accadde oggi

Nel 1942 in Italia entra in vigore il nuovo codice civile, segnando l’unificazione del diritto privato. Nella pratica unifica il precedente codice civile del 1865 ed il codice di commercio del 1882. In Brasile, nel 1960, viene ufficialmente inaugurata la capitale Brasilia. A pochi giorni dalle elezioni generali, nel 1967, il Colonnello Georgios Papadopoulos guida un colpo di Stato in Grecia instaurando un regime militare che durerà sette anni. Nel 1989 inizia la commercializzazione della console portatile che sarà la più venduta al mondo: il Game Boy.

In Iraq, nel 2004, degli attentati suicidi a Bassora causano almeno 68 morti. A Falluja, scontri tra ribelli e forze della coalizione. Nello stesso giorno in Arabia Saudita un’autobomba guidata da un terrorista kamikaze colpisce la centrale delle forze di sicurezza di Riyadh, causando almeno 4 morti e 148 feriti.

Buon compleanno a:

Elisabetta II (Regina britannica), Edoardo Leo (attore italiano), James MCavoy (attore scozzese), Samuel Peron (ballerino italiano) e Iggy Pop (cantante statunitense).

Si festeggia oggi:

Sant’Anastasio il Sinaita, Sant’Apollonio di Roma, San Beuno e Sant’Aristo.