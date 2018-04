ABC rinnova Grey’s Anatomy, ci sarà una quindicesima stagione

ROMA – Se l’obiettivo era raggiunge e superare E.R. Grey’s Anatomy sta riuscendo nel suo intento. ABC ha rinnovato la serie tv per una quindicesima stagione. La parola fine alla storia di Meredith Grey e del suo ospedale non arriverà neanche quest’anno.

“Grey’s Anatomy ha un posto speciale nel mio cuore e milioni di spettatori provano la stessa cosa – ha dichiarato il presidente di ABC Entertainment Channing Dungey -. Grazie ai fan tenacemente fedeli che ci hanno accompagnati in questo viaggio sin dall’inizio e alle nuove generazioni di spettatori che continuano a scoprire le gioie e i drammi del Grey Sloan Memorial, lo show è più forte che mai”.

Ellen Pompeo non vuole abbandonare Meredith Grey

D’altronde Ellen Pompeo, il volto di Meredith, aveva lasciato intuire che dire addio alla serie non sarebbe stato facile. L’attrice ha prolungato il suo contratto per altri due anni e pubblicamente non ha mai negato di voler continuare ad essere il chirurgo vincitore di un Harper Avery. “Io e Shonda Rhimes – aveva dichiarato a Variety – ci siamo dette che quando sarò pronta a fermarmi concluderemo lo show”.

L’addio di April e Arizona

Certo gli ascolti non sono più quelli di una volta ma è ancora grande il pubblico che segue, puntata dopo puntata, il medical drama. Nella quindicesima stagione di Grey’s Anatomy, oltre a Ellen Pompeo, ci saranno ancora Justin Chambers (Alex), Chandra Wilson (la Bailey), Jesse Williams (Jackson), Camilla Luddington (Jo), Kevin McKidd (Owen), James Pickens Jr. (Richard), Kelly McCreary (Maggy) e Giacomo Gianniotti (De Luca). In questi giorni, il cast ha salutato Sarah Drew (April) e Jessica Capshaw (Arizona) che hanno concluso le loro riprese sul set e che alla fine della stagione, attualmente in onda, ci diranno addio. Non è dato sapere come. Unica cosa certa è che il finale della quattordicesima stagione non sarà poco drammatico.