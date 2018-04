Le Vibrazioni a Radio2 Live per un concerto esclusivo

ROMA – Venerdì 27 aprile alle 22. Le Vibrazioni saranno grandi protagonisti sul palco di Radio2 Live per un attesissimo. Sul palco la band proporrà gli indimenticati successi e alcuni brani del nuovo progetto discografico ‘V’, il quinto, uscito in concomitanza con il Festival di Sanremo. Ad accompagnarli, in uno storytelling lungo l’intero concerto, Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, padroni di casa del format che sta aprendo le porte di Rai Radio2 a tutta la musica più bella e di successo.

Il concerto è aperto al pubblico, come vuole la tradizione di ‘Radio2 live’, per un numero limitato di persone: per prendere parte alla serata è possibile andare su RaiPlayRadio/Radio2 e cliccare su “come partecipare” all’interno della pagina dedicata a ‘Radio2 live’. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Le Vibrazioni sono Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Alessandro Deidda e Marco Castellani, di nuovo insieme nella formazione originale, a raccontare in musica i rapporti che hanno segnato la loro esistenza e determinato la loro identità.

‘Radio2 Live’ è anche in streaming audio e video su RadioPlayRadio.it/Radio2, in diretta su Facebook e con contenuti speciali su Twitter e Instagram di @RaiRadio2.