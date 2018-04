Gli Mtv Video Music Awards tornano a New York

ROMA – L’edizione 2018 degli “MTV VMAs” tornerà a New York. L’appuntamento è per lunedì 20 agosto in diretta dal Radio City Music Hall. Nei giorni scorsi, nella grande mela è avvenuto un simbolico allunaggio sulla Avenue of the Americas per sancire il gradito ritorno. Radio City Music Hall è stata la sede della prima edizione dei VMAs nel 1984. Quest’anno sarà la 12esima volta che lo show si terrà in questa location, mentre l’edizione 2018 sarà la 17esima nella città di New York.

Si ritorna dove lo show è nato

“L’energia creativa della città di New York da sempre anima chi vive e lavora qui. È il luogo dove musica, film e arte si incontrano e dove i Video Music Awards sono nati”, ha detto il Sindaco di New York de Blasio. “Non c’è posto migliore di New York dove realizzare gli MTV VMAs in una delle location più iconiche al mondo”.

“Siamo veramente molto contenti del ritorno degli MTV VMAs a New York per l’annuale festa della musica e dell’intrattenimento”, ha detto Julie Menin, Responsabile Media ed Entertainment dell’ufficio del Sindaco. “Prestigiosi award show come i VMAs e i Grammys non solo riconfermano lo status di New York come capitale della musica, ma portano immensi benefici economici alla città, nel caso dei VMAs stimiamo intorno ai 50 milioni di dollari. Ringrazio MTV e Viacom per la partnership, e non vediamo l’ora di srotolare il red capert per una delle notti più entusiasmanti per l’industria musicale”.

Grande entusiasmo anche da parte di Andy Lustgarten, Presidente di The Madison Square Garden Company: “Siamo davvero eccitati all’idea di riportare gli ‘MTV Video Music Awards’ al Radio City Music Hall, dove sono partiti nel 1984. I VMAs sono diversi da ogni altro evento, uniscono la musica che ha fatto la storia con momenti unici ed inaspettati che creano esperienze indimenticabili, e il Radio City, una delle maggiori attrattive della Nazione, è lo sfondo ideale per questa celebrazione”.

La città di New York è la scelta perfetta per i VMAs. È il luogo dove l’evento è nato oltre ad essere un incubatore di tanti generi musicali popolari diversi – dalla salsa di East Harlem alla disco di Midtown, dal punk rock dell’East Village all’hip hop del Bronx. La città continua ad essere sede delle innovazioni musicali con ben 72 digital music companies, più che a San Francisco e Los Angeles insieme”.