Rai Movie celebra la giornata della Terra con una programmazione dedicata

ROMA – Si celebra oggi la Giornata della Terra, la più grande manifestazione ambientale del pianeta e momento in cui i cittadini del mondo si uniscono per celebrarla e promuoverne la salvaguardia. Anche Rai Movie si unisce a questo movimento con una programmazione dedicata all’ambiente e alla sua tutela.

Alle 13.05 andrà in onda la favola a sfondo ecologista Hoot, un viaggio di formazione di tre adolescenti costretti a rompere le regole per salvare le splendide spiagge della Florida dalla speculazione. A seguire Bears, intorno alle 14.45, il documentario prodotto da Disneynature girato negli splendidi scenari dell’Alaska, in cui una madre deve insegnare ai suoi piccoli orsi le importanti lezioni di caccia e sopravvivenza per insegnare loro la vita da adulti.