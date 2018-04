ROMA – La Tata torna in tv su Paramount Channel, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat. La sit-com ha appassionato milioni di spettatori negli anni ’90 e ricevuto 11 nomination agli Emmy Awards negli Stati Uniti.

L’italo-americana Francesca Cacace (interpretata da una simpaticissima Fran Descher) è la protagonista assoluta degli episodi che andranno in onda da mercoledì 25 aprile, quando è prevista una maratona dei primi 6 episodi dalle ore 18.10. Le avventure della tata più simpatica d’America continueranno, poi, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 19.40.

La trama

La trentenne Francesca bussa alla porta di una ricca famiglia newyorkese per vendere dei cosmetici dopo essere stata licenziata dal suo datore di lavoro, nonché suo ex fidanzato. Inaspettatamente, Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy), il capofamiglia e produttore di Broadway, decide di darle una possibilità e assumerla come tata dei suoi tre figli. Inizia dunque una nuova vita per la famiglia Sheffield, che si ritroverà in casa la nuova esuberante bambinaia ma anche la sua invadente famiglia ciociara, formata da zia Assunta, zia Yetta, zio Antonio e Lalla.

La tata più insolita della TV farà compagnia agli spettatori del canale 27 con momenti di divertimento garantito, grazie alle spassose gag del maggiordomo Niles e alla simpatia dei ragazzi: Margaret e Brighton e la piccola Grace. L’assistente di Maxwell, C.C. Babcock, interpretata da Lauren Lane nel ruolo dell’antipatica antagonista di Francesca, è innamorata del suo capo e cercherà di metterle i bastoni tra le ruote, gelosa della sua ingombrante presenza. Tra i buffi e continui battibecchi tra Niles e C.C. e i problemi adolescenziali dei ragazzi, Maxwell e Francesca inizieranno a provare dei sentimenti l’uno verso l’altra che sembrano però destinati a rimanere nascosti per sempre. Insomma, se ne vedranno delle belle, e gli spettatori di certo non si annoieranno seguendo le divertenti vicende di Francesca e della famiglia Sheffield.