ROMA – In diretta su Canale 5 secondo appuntamento con il “Grande Fratello” di Barbara d’Urso.

In studio anche Simona Izzo e Cristiano Malgioglio che potrebbe riservare delle “sorprese”…

Aida Nizar, infatti, la spagnola che abbiamo conosciuto alla fine della prima puntata, entrerà finalmente nella Casa come concorrente.

L’opinionista Malgioglio manterrà la promessa fatta: “Se Aida dovesse entrare mi incatenerei…”?

Veronica Satti ascolterà le dichiarazioni che il padre Bobby Solo e Angelo Sanzio racconterà un terribile episodio della sua infanzia: è stato vittima di bullismo.

I colpi di scena non finiscono qui.

L’ex naufraga Paola Di Benedetto avrà la possibilità di chiarire la situazione con Matteo Gentili.

I due sono stati fidanzati e si sono lasciati prima che l’ex Madre Natura partisse per “L’Isola dei Famosi” dove ha incontrato Francesco Monte con cui ha adesso una relazione.

Per la prima volta, i due torneranno a parlarsi guardandosi negli occhi e non attraverso i media.

Nel frattempo, Matteo sembra essersi integrato perfettamente nel gruppo che ha trascorso i primi sette giorni di reclusione tra i comfort della Casa e il Lido Carmelita.

Tra una discussione e un’altra, si sono già delineate le prime simpatie: Lucia Orlando e Filippo Contri si sono scambiati effusioni e baci.

E’ l’inizio di una storia d’amore?

Il televoto potrebbe interrompere però questa conoscenza…

Il pubblico deciderà chi dovrà abbandonare la Casa tra Valerio Logrieco e Filippo Contri appunto.

Il voto dei telespettatori sarà espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Messenger di Facebook, sito web e SMS. Non mancherà poi, la nuova tornata di nomination.