Kate Middleton e William a casa con il royal baby a poche ore dal parto

ROMA – A poco più di sette ore dal parto, Kate Middleton è tornata a casa con il suo terzo royal baby. Grande festa davanti al St. Mary’s Hospital di Londra, dove la duchessa ha partorito alle 11.01 di questa mattina. Nel pomeriggio, come da protocollo, è arrivata tutta la famiglia reale per conoscere il bimbo, quinto in linea di successione.

Le foto della giornata

William ha raggiunto l’entrata dell’ospedale a piedi, tenendo per mano George e Charlotte, quest’ultima acclamata dalla folla che ha salutato con la manina.

Poco dopo, i flash erano tutti per Kate radiosa come sempre e per il nuovo arrivato avvolto in una copertina bianca. La neo mamma di tre bambini ha scelto per la prima uscita un abito rosso e tacchi color nude. Un chiaro rimando all’abito che Diana indossò per presentare Harry al pubblico.

La Middleton, dopo il bagno di folla, è tornata a casa scortata dal marito. Una prassi comune nei paesi nordici in cui le mamme vengono dimesse anche poche ore dopo il parto se tutto è filato liscio. Ora è ufficialmente aperto il toto nome. Su Twitter si scommette su Albert. Tra le altre ipotesi rientrano Philip, James e Arthur.