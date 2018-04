ROMA – E’ possibile avere sviluppo sostenibile senza pace? Esistono nemici dello sviluppo sostenibile? Cosa fanno e possono fare in futuro i giovani?

Tutto questo nel Talk Show “Peace & Earth”, il confronto tra i giovani sul tema “Cultura e dialogo, strumenti di pace per un futuro sostenibile” ospitato dal Villaggio per la Terra.

Domande e risposte dei ragazzi ai ragazzi, per approfondire il legame tra sviluppo sostenibile e pace, nella grande dimensione della politica internazionale ma soprattutto nella piccola dimensione umana a volte epica delle nostre vite.

Mattatore dell’evento è Max Pajella.

24 Aprile ore 15.00 Villaggio per la Terra, Area Meeting – Galoppatoio di Villa Borghese Roma

Intervengono:

I ragazzi degli Stati Generali dell’Ambiente dei Giovani

Padre Maurizio Patriciello (Don Patriciello) – Parroco Parco Verde in Caivano

Maurizio Gatti – Magistrato DDA Direzione Distrettuale Antimafia Bari

Mauro Pandimiglio – navigatore e Direttore della scuola di vela “Mal di Mare”

Takoua ben Mohamed – graphic journalist

I ragazzi del progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) Sabina

I Sansoni – Youtubber e attori