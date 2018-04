Carl Brave, esordio da solista con “Notti Brave”

ROMA – Dopo il successo di POLAROID, certificato disco d’oro e dichiarato disco dell’anno del 2017 da Rolling Stone, Carl Brave torna con “Notti Brave” il suo primo progetto da solista.

Un titolo che è già una dichiarazione di intenti, che gioca con il nome dello stesso produttore e songwriter romano e che vive di quelle atmosfere essenziali, fatte di dettagli e quotidiano in cui è facile identificarsi, perdersi e ritrovarsi.

Quindici tracce per un album che vede numerose collaborazioni eccellenti (Fabri Fibra, Francesca Michielin, Coez, Franco126, Emis Killa, Federica Abbate, Gemitaiz, Giorgio Poi, Pretty Solero, Frah Quintale, Ugo Borghetti, B) che vanno dal pop, alla musica indie, al rap. “Notti Brave” uscirà venerdì 11 maggio e sarà disponibile in più versioni: CD standard, CD in edizione speciale limitata con autografo e custodia sagomata (esclusiva Amazon), doppio LP nero e doppio LP blu e giallo con autografo in edizione limitata (esclusiva Amazon).

NOTTI BRAVE nelle parole di Carl Brave

“Notti Brave” è un disco che raccoglie tutta l’esperienza di vita e musicale che ho acquisito finora.

Il disco spazia tra mood diversi tra loro, sperimentando melodie varie, ma stilisticamente sempre omogenee.

Dal punto di vista della produzione mi stimolava l’idea di far entrare nel mio mondo gli artisti che stimo e che da sempre ascolto, esplorando e confrontandomi assieme a loro.

Io amo e vivo la notte, di notte il mondo cambia, le persone si lasciano andare, si trasformano, e anche i rapporti personali cambiano, sei più consapevole di te stesso.

La notte è bipolare: galleggia tra caos e calma piatta, puoi perderti oppure ritrovarti.

TRACKLIST

1 Professoré

2 Fotografia

(feat. Francesca Michielin & Fabri Fibra)

3 Camel Blu

(feat. Giorgio Poi)

4 Parco Gondar

(feat. Coez)

5 Vita

6 Noi

7 Pub Crawl

8 Malibu

(feat. Gemitaiz)

9 Chapeau

(feat. Frah Quintale)

10 E10

(feat. Pretty Solero 126 & B )

11 Bretelle

(feat. Emis Killa)

12 La Cuenta

(feat. Franco126 & Federica Abbate)

13 Scusa

(feat. Ugo Borghetti & B )

14 Pianto Noisy

15 Accuccia