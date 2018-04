ROMA – E’ disponibile su PlayStation Store la demo gratuita di Detroit: Become Human.

La nuova fatica di Quantic Dream arriverà in versione completa il prossimo 25 maggio, in esclusiva PlayStation 4.

Come per i precedenti lavori dello studio (Heavy Rain e Beyond: Due anime), Become Human propone al giocatore un sistema di scelte multiple, che porta a differenti sviluppi della storia e finali alternativi.



Detroit: Become Human

La storia è ambientata a Detroit, 20 anni nel futuro.

Siamo nel 2038 e la tecnologia si è sviluppata a tal punto che gli androidi hanno sostituito le persone nei lavori più comuni.

Costruiti per assomigliare agli essere umani, potrebbero confondersi con essi se non fosse per un cerchio luminoso che sporge dalla loro tempia.

Super uomini, dunque che non si ammalano, non hanno bisogno di dormire, di mangiare, di respirare.

Troppo perfetti per continuare a rimanere schiavi degli esseri umani.

In questo contesto vestiremo i panni di tre androidi diversi, Kara, Connor e Markus. La prima cerca disperatamente un posto nel mondo, il secondo dà la caccia agli androidi “ribelli”, il terzo è tra i rivoltosi.

Le loro vite convergeranno in un’unica grande storia, di cui il giocatore sarà regista, sceneggiatore e protagonista.