Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 25 aprile

ROMA – Il 25 aprile è il 115º giorno del calendario gregoriano. Mancano 250 giorni alla fine dell’anno.

25 aprile: accadde oggi

Nel 1926 avviene la assoluta dell’opera lirica Turandot di Giacomo Puccini al Teatro alla Scala di Milano. Nel 1932 viene fondato ufficialmente l’Esercito Popolare di Corea.

Sulla rivista Nature, nel 1953, compare l’articolo “A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid” di James Dewey Watson (ornitologo) e Francis Harry Compton Crick (fisico), con il quale viene descritta la struttura ad elica del DNA, per il quale riceveranno nel 1962 il premio Nobel per la medicina.

Nel 1959 viene registrato il primo caso di AIDS. Due anni più tardi, nel 1961, Robert Noyce ottiene il primo brevetto per un circuito integrato. Nel 1974, in Portogallo, l’MFA (Movimento das Forças Armadas) composto da ufficiali e truppe dei diversi corpi delle forze armate, occupa militarmente Lisbona e altre città portoghesi dando vita al colpo di Stato incruento noto come Rivoluzione dei garofani, che mette fine al regime dittatoriale di Marcelo Caetano.

In Giappone, nel 1981 più di cento lavoratori sono esposti alle radiazioni mentre sono in corso operazioni di riparazione di un guasto nell’impianto nucleare di Tsuruga. Nel 1983 il Pioneer 10 entra nell’orbita del pianeta Plutone. Korado Korlevic, nel 2000, scopre l’asteroide n.30237. Nel 2005 l’ultima parte dell’Obelisco di Axum torna da Roma in Etiopia. In Nepal, nel 2015, un terremoto di magnitudo 7,8 causa quasi 8.700 vittime.

Oggi ricorre l’anniversario della liberazione dell’Italia dal regime fascista.

Buon Compleanno a:

Felipe Massa (pilota F1 brasiliano), Al Pacino (attore statunitense) e Renée Zellweger (attrice statunitense).

Si festeggia oggi:

Sant’Aniano di Alessandria, San Clarenzio di Vienne, Santa Hunna e San Febadio di Agen.