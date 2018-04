Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 26 aprile

ROMA – Il 26 aprile è il 116º giorno del Calendario gregoriano. Mancano 249 giorni alla fine dell’anno.

Il 26 aprile: i fatti del giorno

Il 26 aprile del 1848 i due naturalisti Alfred Russel Wallace ed Henry Walter Bates partono da Liverpool per l’esplorazione dell’Amazzonia. In questo giorno del 1915 a Londra, Sidney Sonnino, per conto del Regno d’Italia, firma un patto con Gran Bretagna e Francia, impegnandosi ad entrare in guerra contro la Germania e l’Austria. È il 1931 quando a New York, si effettua la prima trasmissione televisiva sperimentale: la presentatrice Fay Marbe, un’attrice.

Nel 1945 insurrezione a Padova. Rimangono uccisi 224 partigiani e 500 tra Tedeschi e fascisti repubblicani. Il 26 aprile del 1962 il velivolo spaziale Ranger 4 si schianta sulla luna. Nel 1986 a Cernobyl’, in Unione Sovietica, l’esplosione in una centrale elettronucleare provoca immediatamente trentuno vittime. Nei giorni seguenti una nube radioattiva contaminerà buona parte dell’Europa, Italia compresa. Le conseguenze sulla popolazione locale dureranno per decenni. In questo giorno del 2002 – Il diciannovenne Robert Steinhäuser spara e uccide 17 persone nella sua scuola a Erfurt in Germania.

Buon compleanno a…

Channing Tatum (attore), Giorgia (cantante), Caro Emerald (cantante).

Si festeggiano oggi…

Santi 38 Martiri mercedari di Auterive, San Basileo di Amasea, vescovo, San Cleto, papa.