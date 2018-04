Sense8, l’episodio finale l’8 giugno su Netflix

ROMA – Sarà un lungo episodio di 2 ore a dare un finale dignitoso a Sense8.

Netflix fissa all’8 giugno la data d’uscita dell’ultima puntata.

La cancellazione di Sense8

Le motivazioni della cancellazione di Sense8 vanno ricercate in questioni economiche.

Sense8 è girata in numeroso località del mondo, Brasile, Giappone, Inghilterra, USA, etc.

L’ultimo episodio, ad esempio, è stato girato per una buona metà a Napoli.

Ciò comporta costi elevati che, a quanto pare, Netflix non riesce più a gestire.

Sense8 non è l’unica serie originale ad essere stata cancellata dal colosso di streaming.

Netflix ha chiuso anche “The Get Down” di Baz Luhrmann, “Marco Polo”, “Bloodline”, “Lilyhammer” e “Hemlock Grove”.

Le prime stagioni di “Sense8” hanno avuto un costo di circa 9 milioni di dollari per episodio.

Troppo elevato rispetto ad una serie comune, che in media può costare dai 2,5 milioni ai 3.5 dollari per episodio.

Sense8

Dopo due stagioni e uno speciale di Natale su Netflix, Sense8 giunge, dunque, al termine.

Creata dalle sorelle Wachowski e da J. Michael Straczynski, la serie americana originale ha per protagonisti personaggi multi-etnici dotati di abilità speciali: sono mentalmente ed emotivamente collegati ad altri esseri umani tramite una connessione telepatica.