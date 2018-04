Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 27 aprile

ROMA – Il 27 aprile è il 117º giorno del calendario gregoriano. Mancano 248 giorni alla fine dell’anno.

27 aprile: accadde oggi

Nel 1667 John Milton, ormai cieco e ridotto in povertà, vende per 10 sterline i diritti del suo poema epico Paradiso perduto. A Londra, nel 1842, viene posta la prima pietra per l’edificazione del Palazzo di Westminster. Nel 1901 parte il giro automobilistico d’Italia.

Nel 1945 il Völkischer Beobachter, il giornale ufficiale del Partito nazista, cessa le pubblicazioni. A Montréal, Canada, nel 1967, si apre l’Expo ’67. Nel 1981 si conclude il primo congresso del Partito Socialista Italiano in cui il segretario viene eletto democraticamente, invece di essere designato dalla segreteria: Bettino Craxi viene riconfermato con il 74% dei voti.

La Xerox PARC, nel 1981, presenta il mouse, la periferica del computer che aprirà le porte per le graphical user interface (GUI). Nel 1990 per protestare contro le invasioni dei nazionalisti ebrei nei luoghi sacri, vengono chiuse al pubblico per 24 ore la Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, le chiese di Nazaret e Betlemme e le moschee della Roccia e di al-Aqsa.

Nel 1992 nasce la Repubblica Federale di Jugoslavia, formata da Serbia e Montenegro dopo la secessione di Slovenia e Croazia. Cinque anni più tardi, nel 1997, Andrew Cunanan uccide Jeffrey Trail: sarà il primo di cinque delitti fra cui, nel luglio successivo, quello in cui assassinò lo stilista Gianni Versace.

Nel 2006 New York, inizia la costruzione della Freedom Tower, edificio principale del nuovo World Trade Center della città. Nel 2014 Città del Vaticano, papa Francesco, con una solenne cerimonia in Piazza San Pietro, dichiara santi Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, alla presenza del papa emerito Benedetto XVI.

Buon compleanno a:

William Moseley (attore statunitense), Patrick Stump (cantante e produttore statunitense) e Moana Pozzi (pornostar italiana).

Si festeggia oggi:

Santa Damaride, San Liberale d’Altino e San Magaldo di Man.