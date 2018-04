Federica Panicucci dice no al #GF15? E’ una fake news

ROMA – Dopo la gaffe del fuori onda a Mattino 5, in cui Federica Panicucci ha insultato un suo collega, la conduttrice torna a far parlare di sé.

A scatenare la polemica sarebbe una richiesta che la Panicucci avrebbe fatto ai vertici di Mediaset, ovvero eliminare l’argomento Grande Fratello 15 dal salotto di Mattino 5.

Lady Mediaset non ci sta e risponde alle critiche attraverso il suo profilo Instagram: “Fake news, non se ne può più!“, “Non sanno più cosa inventarsi“, “STOP fake news“. Frasi di circostanza o frasi scritte “#colcuore“? La conduttrice, infatti, non è riuscita a convincere gli utenti del web. Secondo il parere di molti, tra Federica Panicucci e Barbara D’Urso non correrebbe buon sangue ma fuoco e fiamme. A detta della Panicucci, invece, le due sarebbero in buoni rapporti.

Tra la Panicucci e la D’Urso è questione di share

Questa non è la prima volta che si parla del rapporto che c’è tra le due. Qualche tempo fa, infatti, Valerio Staffelli di Striscia la notizia ha consegnato alle due conduttrici un Tapiro d’Oro. Perché? In occasione dei 10 anni di Mattino 5, Federica Panicucci ha menzionato i momenti e i protagonisti più importanti che hanno contribuito al programma. All’appello, però, mancava Barbara D’Urso. La conduttrice del #GF15, durante la puntata di Pomeriggio 5, ha ricordato – #colcuore e con una tagliente frecciatina per la bionda conduttrice – che Mattino 5 condotto dalla Carmelita Nazionale registrava il 30% di share.