ROMA – Disney ha rilasciato le prime immagini del live action di Dumbo, nelle sale cinematografiche il 29 marzo 2019.

La pellicola è diretta da Tim Burton e vede tra gli attori principali Danny de Vitto (presentatore del circo) e Michael Keaton (proprietario del circo).

Nel cast anche Eva Green e Colin Farrell.

L’elefantino Dumbo è stato interamente realizzato in CGI.

I nuovi film Disney

Disney ha inoltre svelato durante il CinemaCon di Las Vegas la line up dei nuovi film, presentando in anteprima alcuni brevi filmati.

I più fortunati hanno potuto dare un primo sguardo a Simba, Mufasa e Rafiki in una scena del live action del Re Leone, nelle sale il 19 giugno 2019 diretto da Jon Favreau.

La versione originale vede la partecipazione di grandi voci: Beyoncé Knowels è Nala, Donald Glover è Simba, James Earl Jones è Mufasa, Seth Rogen è Pumbaa e Billy Eichner è Timon.

E’ stata anche mostrata una breve sequenza di Aladdin, live action del cult animato omonimo diretto da Guy Richie.

Il film uscirà nelle sale 24 maggio 2019 e vedrà Will Smith nei panni del Genio.

Nel cast anche Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), Marwan Kenzari (Jafar), Navid Negahban (Sultano) e Nasim Pedrad (Dalia).