Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 28 aprile

ROMA – Il 28 aprile è il 118º giorno del calendario gregoriano. Mancano 247 giorni alla fine dell’anno.

28 aprile: accadde oggi

Nel 1937 a Roma viene inaugurata Cinecittà. A New York, invece, apre il Metropolitan Museum of Art. Trent’anni dopo, nel 1967, il campione del mondo dei pesi massimi Cassius Clay si dichiara obiettore di coscienza per evitare l’arruolamento. Per questo la World Boxing Association gli toglie il titolo. Nel 1990, dopo oltre 6.200 recite, si chiude per l’ultima volta il sipario sul musical A Chorus Line.

Buon compleanno a…

Jessica Alba (attrice), Paola Barale (conduttrice), Ilary Blasi (conduttrice), Penelope Cruz (attrice), Anna Oxa (cantante) e Walter Zenga (allenatore).

Si festeggia oggi:

Sant’Afrodisio di Béziers, Sant’Artemio di Sens, San Panfilo di Sulmona e San Prudenzio di Tarazona.