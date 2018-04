ROMA – Un mix di musica, amicizia, amore e segreti.

Penny On M.A.R.S. è la nuova serie di Disney Channel (canale 613 solo su Sky), in onda dal 7 maggio da lunedì a venerdì alle ore 20.10.

In attesa di seguire le avventure degli studenti del prestigioso liceo M.A.R.S., una grande sorpresa: Federica Carta, giovane cantante di talento e finalista di Amici della scorsa edizione, e Olivia-Mai Barret, protagonista della serie, interpretano il brano “Rain and Shine – Ci Sarò, Ci Sarai” che farà parte dell’album musicale disponibile in tutti gli store digitali e su Spotify dal 4 maggio e distribuito da Universal.



Sinossi:

Penny riesce a superare le selezioni per accedere al liceo M.A.R.S., una delle più esclusive scuole di performing arts del mondo. Il M.A.R.S. ha regole severe ed è molto competitivo; per Penny e i suoi compagni ogni giorno c’è una prova da superare. Ma Penny è speciale, ha un segreto che deve custodire ad ogni costo: è la figlia di Bakìa, una delle più grandi pop star del momento.

Bakìa ha fatto in modo che nessuno sapesse dell’esistenza di sua figlia, relegandola in un collegio in Svizzera, perché avesse un’infanzia “normale” e non intralciasse la sua carriera. Ora Penny sta crescendo e vuole seguire il suo sogno: frequentare il M.A.R.S. insieme a Camilla, la sua amica del cuore, e vivere finalmente come fanno tutte le ragazze della sua età.

Per questo si è iscritta al M.A.R.S. sotto falso nome: vuole mettere alla prova il suo talento e farcela con le sue forze, senza dover fare i conti con l’ingombrante successo di sua madre. L’unica che al M.A.R.S. conosce la sua vera identità è Camilla: sono come sorelle e nulla può separarle, o almeno è questo che pensano…finché s’innamorano dello stesso ragazzo, il fascinoso Sebastian.