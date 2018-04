Fedez, Emma e i The Kolors ospiti della quarta puntata del Serale di Amici

ROMA – Grandi ospiti nella quarta puntata del Serale di Amici, in prima serata su Canale 5 sabato 28 aprile.

Sono attesi Emma, i The Kolors, Roby Fachinetti e Riccardo Fogli, Stefano De Martino e Fedez.

Appesi gli abiti da coach, Emma tornerà ad esibirsi davanti al pubblico di Amici con la squadra Bianca.

Per la squadra Blu, invece, scenderà in campo Alessandra Amoroso.

Stash e i The Kolors, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli si esibiranno insieme, proponendo in versione riarrangiata un medley delle canzoni più popolari dei Pooh.

Grande attesa per l’esibizione di Fedez e il ritorno alla danza di Stefano De Martino dopo l’esperienza come inviato per L’Isola dei Famosi.

A giudicare le performance dei ragazzi, il televoto, la Commissione interna formata dai professori e la Commissione esterna composta da Alessandra Amoroso, Marco Bocci, Ermal Meta, Giulia Michelini, Heather Parisi e Simona Ventura.

Non mancherà la prova proibitiva di ballo di Luca Tommassini.