Il tour di Max, Nek e Renga fa tappa all’Arena di Verona

ROMA – Dopo il grande successo delle due date milanesi, “MAX NEK RENGA, IL TOUR”, il tour nei principali palasport italiani di MAX PEZZALI, NEK e FRANCESCO RENGA arriva questa sera nella splendida cornice dell’Arena di Verona!

Sul palco i tre artisti porteranno tutte le hit dei rispettivi repertori reinterpretate a tre voci e non solo; hit che sono state raccolte anche in “MAX NEK RENGA, IL DISCO” (F&P Group / Warner Music), l’album di Max, Nek e Renga attualmente disponibile in versione digitale, doppio cd e quadruplo LP.

Queste tutte le prossime date del tour:

30 giugno al Collisioni Festival di Barolo-Cuneo,

1 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano,

11 luglio alla Villa Manin di Codroipo – Udine,

13 luglio al Moon & Stars Festival di LOCARNO,

14 luglio al Lucca Summer Festival di Lucca.

I biglietti per le date sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali.

Durante il tour, Max, Nek e Renga sono accompagnati sul palco da una super band di 9 elementi composta da: Fulvio Arnoldi (chitarra e tastiere), Stefano Brandoni (chitarra), Davide Ferrario (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Ernesto Ghezzi (tastiere), Chicco Gussoni (chitarra), Enzo Messina (tastiere), Lorenzo Poli (basso), Dj Zak.