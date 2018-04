Fear the Walking Dead, la quarta stagione su MTV

ROMA – Da lunedì 30 aprile alle 22.50 su MTV (in esclusiva su Sky al canale 133) arriva in prima TV assoluta la quarta stagione di “FEAR THE WALKING DEAD”, la celebre produzione di AMC Studios, spin off e prequel dell’amatissima serie The Walking Dead. La prima parte della stagione, formata da 8 episodi, andrà in onda ogni lunedì.

Fear the Walking Dead

Nella quarta stagione di “Fear the Walking Dead”, vedremo il mondo di Madison Clark (Kim Dickens) e la sua famiglia attraverso nuovi occhi – gli occhi di Morgan Jones (Lennie James), che si unisce alla storia del mondo raccontato nella serie. Il passato più recente dei personaggi si mescola con un incerto presente di lotta e scoperta quando incontrano nuovi amici, nemici e minacce. Combatteranno l’uno per l’altro, l’uno contro l’altro e contro una legione di morti per costruire in qualche modo un’esistenza contro la pressione schiacciante delle vite che si stanno disgregando. Ci saranno oscurità e luce, terrore e grazia, e l’eroico, il mercenario e il vigliacco, che si scontreranno tutti insieme verso una nuova realtà.

“Fear the Walking Dead” è una serie televisiva di genere horror-drammatico che racconta l’inizio dell’apocalisse degli zombie, in un tempo il cui il mondo sta iniziando a trasformarsi nello spaventoso incubo raffigurato in The Walking Dead. La prima stagione ha ottenuto, su AMC, il più grande successo mai raggiunto dalle prime stagioni di una serie nella storia della TV via cavo americana.