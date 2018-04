ROMA – Lo aveva annunciato a sorpresa su Facebook, ma pochi si aspettavano un evento di tale portata.

Roberto Bolle ha conquistato Piazza della Scala a Milano sulle note di Fame, con uno strepitoso flash mob in occasione della Giornata mondiale della Danza.

Un invito rivolto a tutti gli appassionati e non, per condividere le emozioni che solo il ballo sa dare.

“Portati un paio di cuffie, una maglietta senza marchi visibili e il tuo stile di danza, qualunque esso sia! Più danze siamo, più ci divertiamo!”, aveva condiviso Bolle su Facebook.

Promessa mantenuta. In migliaia anno accolto l’invito del ballerino, radunandosi nel cuore di Milano.

Il flash mob di Roberto Bolle fa parte di una serie di iniziative per OnDance, evento milanese dedicato alla danza di cui l’étoile è direttore artistico.