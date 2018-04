Piccole donne diventa una miniserie, in onda anche in Italia

ROMA – Intraprendenti, ribelli, romantiche e dolci. Le ragazze di Piccole Donne arrivano sul piccolo schermo con una miniserie in tre episodi. Prodotta da Bbc One, la storia dei March scritta da Louisa May Alcott viene riproposta con un cast che vanta la presenza della signora in giallo Angela Lansbury. A farle compagnia l’Albus Silente della saga di Harry Potter, Michael Gambon, ed Emily Watson. Accanto a loro, le giovanissime Kathryn Newton, Maya Hawke, Willa Fitzgerald e Annes Elwy nel ruolo delle 4 figlie.

Una storia da cinema

Quattro personaggi che, al cinema e in tv, sono stati approfonditi abbondantemente. Dal film in bianco e nero del 1918 Little Women di Harley Knoles alla versione di Mervyn LeRoy del 1949, passando per la miniserie Universal, in onda su Nbc nel 1978, e la versione anime di 10 anni dopo, Una per tutte, tutte per una. L’ultima trasposizione è, invece, quella del 1994 con Gillian Anderson che dirige Wynona Ryder-Jo, Claire Danes-Beth, Samantha Mathis-Amy, Susan Sarandon nel ruolo della madre e Christian Bale in quello di Laurie.

L’appuntamento con la serie della Bbc, invece, all’11 maggio, in esclusiva su Sky Uno HD, alle 21.25.