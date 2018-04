Nuovo record dei Simpson: è la serie tv più longeva degli USA

ROMA – Con l’episodio numero 636, i Simpson tagliano la linea di un nuovo traguardo, diventando la serie tv americana più longeva.

Un record fino ad oggi appartenuto a Gunsmoke, serie western trasmessa dalla CBS dal 1955 al 1975.

I Simpson si aggiudicano un titolo d’oro, confinato, tuttavia, solo negli USA.

Nel resto del mondo, infatti, la serie più lunga in assoluto è Doctor Who.

Con quasi 900 episodi e una nuova stagione in produzione, lo show britannico sembra un traguardo ancora lontano da raggiungere.

Ma niente è impossibile per i Simpson, che festeggiano il nuovo record con una video parodia di Gunsmoke.