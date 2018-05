Accadde oggi…aneddoti e curiosità sull’1 maggio

ROMA – Il primo maggio è il 121º giorno del calendario gregoriano. Mancano 244 giorni alla fine dell’anno.

1 maggio: accadde oggi

Nel 1941, a New York, viene proiettato per la prima volta il film Quarto potere (Citizen Kane) di Orson Welles. Nel 1947 nella strage di Portella della Ginestra vengono assassinate 11 persone (2 bambini e 9 adulti) e 27 sono ferite. L’anno dopo, nel 1948, la Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) viene fondata, con Kim Il Sung come presidente.

Nel 1956 il vaccino antipoliomelite sviluppato da Jonas Salk viene reso disponibile al pubblico. Elvis Presley e Priscilla Beaulieu si sposano nel 1967. Nel 1991, in seguito all’occupazione di uno stabile, a Napoli nasce il centro sociale occupato autogestito Officina 99. Tre anni più tardi, nel 1994, il pilota di Formula 1, Ayrton Senna muore durante il Gran Premio di San Marino.

Nel 2003 il presidente degli Stati Uniti George W. Bush dichiara la fine della Seconda guerra del golfo. L’anno dopo, nel 2004, entrano a far parte dell’UE dieci nuovi paesi: Polonia, Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Nel 2009 la Fiat acquisisce il controllo operativo di Chrysler. Giovanni Paolo II viene proclamato beato nel 2011. Nel 2015 viene inaugurata l’Esposizione Universale di Milano. Oggi ricorre la Festa del lavoro o Festa dei lavoratori per ricordare la lotta dei lavoratori per la riduzione della giornata lavorativa a 8 ore.

Buon compleanno:

Javier Bardem (attore spagnolo), Leonardo Bonucci (calciatore italiano), Roby Facchinetti (cantautore italiano), Violante Placido (attrice italiana)e Ricky Tognazzi (attore e regista italiano).

Si festeggia oggi:

Sant’Arigio, Sant’Asaf, San Brioco, Sant’Ipolisto e San Marculfo.