Buon compleanno Charlotte, la principessa compie tre anni

ROMA – Appena tre anni – compiuti oggi – ed è già una star. Lo ha dimostrato il giorno della nascita del suo ultimo fratellino, sulle scale del St. Mary’s Hospital. Disinvolta davanti ai fotografi ha salutato tutti fino all’entrata dell’ospedale dove è arrivata insieme al piccolo George e al papà William per salutare il nuovo royal baby, Louis.

Oggi sono in tanti ad augurarle buon compleanno. “Auguriamo un buon terzo compleanno alla principessa Charlotte – ha scritto l’account Twitter di Kengsinton Palace -, grazie per i vostri bei messaggi”.

A chi somiglia di più?

Di lei Kate ha detto: “È una chiacchierona, non smette di giocare. E il suo caratterino è già ben definito”. Un dettaglio che la accomuna alla bisnonna Elisabetta con cui molti trovano una profonda somiglianza. C’è, però, chi – in passato – ha aperto un dibattito affermando che Charlotte, invece, assomigli più a Diana. Ecco due foto per fare il confronto. A sinistra la Regina Elisabetta, a destra Lady Diana. Di entrambe porta i nomi. Il nome completo della principessa, infatti, è Charlotte Elizabeth Diana.

Decisa e premurosa

A soli 3 anni, Charlotte sa già cosa vuole. Secondo i racconti fatti da Kate ad altre mamme, non si tira indietro quando c’è da prendere una decisione e durante i giochi con George impone quello che vuole fare. Charlotte, però, è anche premurosa. Quando non “comanda”, ama prendersi cura del fratello a cui è molto legata. I più attenti avranno notato l’affetto tra i due royal baby proprio sulle scale del St. Mary dove George le ha messo un braccio dietro le spalle per farle strada all’entrata. “Stanno diventando amici”, ha rivelato Kate qualche tempo fa.

Questo suo lato esce fuori anche con gli animali. Con il cane e il criceto di casa. Come la nonna, sta sviluppando una grande passione per i cavalli e sin dall’anno scorso prende lezioni di equitazione. La quarta in linea di successione è proprio una bambina curiosa: fa tennis, ha iniziato a studiare spagnolo grazie alla tata madrelingue e le piace mettere le mani in pasta in cucina. Insomma, la principessa sa già il fatto suo e di sicuro lo ha ereditato da Elisabetta II.