Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 2 maggio

ROMA – Il 2 maggio è il 122º giorno del calendario gregoriano. Mancano 243 giorni alla fine dell’anno.

2 maggio: accadde oggi

Nel 1920 la prima partita della Negro National League di baseball viene giocata a Indianapolis. In questo giorno del 1933, invece, viene riportato il primo avvistamento moderno del mostro di Loch Ness. Tennessee Williams vince il Premio Pulitzer nel 1955 per La gatta sul tetto che scotta. Nel 1969 il transatlantico britannico Queen Elizabeth 2 parte per il suo viaggio inaugurale verso New York.

In questo giorno del 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca centrale europea che ha lo scopo di definire le politiche monetarie dell’Unione europea. Nel 2013, invece, in Europa viene messa in circolazione la nuova banconota da 5 euro. Tre anni dopo, nel 2016, il Leicester City di Ranieri vince la sua prima Premier League.

Buon compleanno a…

Lily Allen (cantante), David Beckham (ex calciatore), Alessandro D’Avenia (scrittore), Alessandro D’Avenia (scrittore), Francesco Facchinetti (conduttore), Dwayne Johnson (attore) e a Donatella Versace (stilista).

Si festeggia oggi:

Sant’Ultano, San Guisitano e i Santi Boris e Gleb.