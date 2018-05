Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 3 maggio

ROMA – Il 3 maggio è il 123º giorno del calendario gregoriano. Mancano 242 giorni alla fine dell’anno.

3 maggio: i fatti del giorno

Il 3 maggio del 1912 vengono seppellite le prime vittime del Titanic ad Halifax, in Nuova Scozia. In questo giorno del 1933 Nellie Taylor Ross diventa la prima donna a dirigere la Zecca degli Stati Uniti. Quattro anni dopo, nel 1937, Via col vento, un romanzo di Margaret Mitchell, vince il Premio Pulitzer. È il 1951 quando apre la Royal Festival Hall di Londra.

Il 3 maggio del 1956 si celebra la prima edizione dei campionati del mondo di Jūdō. Nel 1979 nel Regno Unito, Margaret Thatcher viene nominata Primo Ministro. In questa giorno del 1991 viene trasmesso l’ultimo episodio della soap opera Dallas. Nel 2002 l’euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell’Unione Monetaria Europea. Tre anni dopo, nel 2005, dopo 35 anni, la Corte di Cassazione assolve tutti gli imputati della Strage di Piazza Fontana e condanna al pagamento delle spese processuali i parenti delle vittime e le parti civili.

Buon compleanno a…

Lucia Ocone (attrice, comica), Jamie Dornan (attore), Massimo Ranieri (cantante, attore).

Si festeggiano oggi…

San Filippo apostolo, San Giacomo il Minore, apostolo, Sant’Alessandro I, papa.