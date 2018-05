ROMA – La coppia più bella di Hollywood sta facendo preoccupare fan e non in giro per il mondo. Blake Lively e Ryan Reynolds si sono “separati” su Instagram. L’attrice ha cancellato il marito e chiunque altro dal suo account per seguirne 38 diversi che in comune hanno il nome: Emily. Via anche tutte le foto postate finora.

Ma che sta succedendo davvero? E come l’ha presa Ryan?

L’attore di Deadpool ha reagito con filosofia, come sempre. “Si lo ha fatto”, ha detto Reynolds in un’intervista radiofonica al programma americano Smallzy’s Surgery. “Sicuramente puzza. È un terribile modo di scoprire che sei stato cacciato da casa, ad essere onesti. Veramente terribile. Non capisco da dove arrivi tutta questa rabbia”, ha aggiunto. Chi conosce bene la coppia sa bene che si tratta di una dichiarazione altamente scherzosa.

In realtà, infatti, non c’è nessun divorzio in vista come molti stanno ipotizzando ancora in queste ore. L’ex interprete di Gossip Girl sta promuovendo il suo ultimo film diretto da Paul Feig e in uscita il prossimo settembre, A Simple Favor, dove il suo ultimo personaggio si chiama proprio Emily.

Il film



Il film racconta la storia della mamma blogger Stephanie. Dopo essere rimasta vedova, la donna è andata ad abitare in una boscosa zona del Connecticut dove fa amicizia con la donna in carriera di nome Emily che lavora a Manhattan e non ha molto tempo per occuparsi della famiglia. Un giorno Emily chiede a Stephanie di andare a prendere suo figlio a scuola, dopodiché scompare nel nulla. A Stephanie non resterà che mettersi a cercare la donna che ha portato un po’ di gioia nella sua vita, coinvolgendo tanto i suoi lettori quanto il marito di lei.