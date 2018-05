WhatsApp introduce le videochiamate di gruppo e gli stickers

ROMA – Non solo Facebook.

Durante la F8 di San Jose, conferenza annuale per gli sviluppatori, Mark Zuckerberg ha presentato alcune interessanti novità riguardanti WhatsApp.

Prima tra queste, l’introduzione delle videochiamate di gruppo.

Zuckerberg non si è sbottonato più di tanto sulle caratteristiche della nuova funzione.

Sembra però che le videochiamate potranno essere effettuate solo da smartphone, escludendo quindi l’app WhatsApp Web.

Potranno, inoltre, essere collegati fino a un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente.

Altra funzione annunciata è quella degli stickers.

Anche in questo caso, il CEO di Facebook ha tenuto la bocca cucita, ma qualche indiscrezione è emersa.

Gli adesivi, come per il concorrente più famoso quale Telegram, potranno essere personalizzati dagli sviluppatori e scaricati dagli utenti.

Ancora presto per una data di lancio.

Secondo gli esperti, le nuove funzionalità potrebbero già essere disponibili prima dell’estate.