Accelarate, Christina Aguilera torna con il singolo prodotto da Kanye West

ROMA – Christina Aguilera è ufficialmente tornata. A sorpresa, la cantante ha pubblicato il suo comeback single, Accelerate. Il primo in 5 anni. Il brano anticipa l’album, Liberation, che sarà in tutti gli store a partire dal 15 giugno.

Acqua e sapone, senza fronzoli superflui, la Aguilera torna sulle scene musicali con un pezzo dal grande respiro contemporaneo. Tutto merito di Ty Dolla $ign and 2 Chainz che partecipano nella canzone come featuring. Nelle retrovie Kanye West che ha prodotto il singolo insieme a Che Pope e Mike Dean. Naturale era, quindi, l’influenza dell’hip hop in un brano che è completamente diverso da quello che ha fatto in passato l’artista di Staten Island. La voce è sempre la stessa. In qualche punto, forse, sono troppe le somiglianze con lo stile di Rihanna e Beyoncé. Accelerate suona così più come un esperimento che fa crescere la curiosità su cosa sarà Liberation.

Il video



Ne video, diretto da Zoey Grossman, Christina si denuda di tutto. Letteralmente, la vediamo a seno scoperto. Rimane, però, il suo animo provocatore. La ritroviamo, così, tra latte, colate di miele e glitter.

La tracklist di Liberation

Ecco la tracklist di Liberation. Nella lista troviamo anche un altro featuring famoso: quello con Demi Lovato.

1. Liberation

2. Searching For Maria

3. Maria

4. Sick Of Sittin’

5. Dreamers

6. Fall In Line feat. Demi Lovato

7. Right Moves feat. Keida & Shenseea

8. Like I Do

9. Deserve

10. Twice

11. I Don’t Need It Anymore (Interlude)

12. Accelerate feat. Ty Dolla $ign & 2 Chainz

13. Pipe

14. Masochist

15. Unless It’s With You