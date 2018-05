Fedez e J-Ax, Italiana: un altro tormentone per l’ultimo singolo insieme

ROMA – È negli store da oggi Italiana, il nuovo singolo di Fedez e J-Ax. L’ultimo insieme come duo. Il brano, che si candida a tormentone estivo, è prodotto da Tagaki & Ketra. Come sempre, i due rapper raccontano l’Italia contemporanea. Dalla nazionale fuori dai mondiali allo scandalo che ha coinvolto Fausto Brizzi.

Italiana fa anche da colonna sonora alla nuova pubblicità del cornetto algida 2018, come già – due anni fa – era stata Vorrei ma non posto. Il video ufficiale della canzone, invece, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

L’ultima canzone insieme

Italiana lancia ufficialmente il countdown per il concerto evento del primo giugno allo Stadio San Siro di Milano che segnerà la fine – non si sa se definitiva – del progetto condiviso di Fedez e J-Ax. E la nostalgia comincia a farsi sentire come si intuisce dal post social dell’ex Articolo 31, condiviso anche da Fedez: