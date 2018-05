Star Wars Day, la Forza scorre potente nei Disney Store

ROMA – Il 4 maggio in tutto il mondo si festeggia lo Star Wars Day.

Il giorno dedicato alla saga stellare nasce dall’assonanza del celebre motto Jedi “May the force be with you”, con la data inglese “May the fourth” (4 maggio).

In occasione dell’evento, Disney Store ospiterà una serie di attività gratuite dedicate a tutti i fan.

Solo per il 4 maggio basterà presentarsi in Store e pronunciare la frase segreta “Fare o non fare, non c’è provare”, per ricevere un simpatico omaggio.

E dopo… tutti pronti per il “Wookie weekend”!

Tutti i fan sono invitati nei Disney Store sabato 5 e domenica 6 maggio alle 17 per partecipare a una caccia al tesoro davvero speciale e per una giornata all’insegna di divertenti attività galattiche!

In concomitanza con lo Star Wars Day, nei Disney Store sarà finalmente disponibile anche la nuova esclusiva linea di prodotti Star Wars.

