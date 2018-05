Scandalo molestie, il Nobel per la letteratura 2018 non verrà assegnato

ROMA – Quest’anno il Nobel per la letteratura non verrà assegnato.

La decisione è stata presa dopo lo scandalo delle molestie sessuali che ha investito l’Accademia Reale di Svezia.

I membri riuniti in assemblea hanno stabilito che le gravi accuse abbiano indebolito troppo “il prestigio e la credibilità” dell’istituzione.

“La decisione è arrivata a causa della ridotta fiducia dell’opinione pubblica nei confronti dell’Accademia”, si legge in una nota.

Diciannove donne hanno puntato il dito contro il regista e fotografo franco-svedese Jean-Claude Arnault, marito della poetessa Katarina Frostenson, membro dell’Accademia.

Tra queste, anche la principessa ereditaria Victoria di Svezia.

La premiazione, comunque, è stata solo posticipata.

Durante l’assegnazione del Nobel per la letteratura nell’autunno del 2019, verrà consegnato anche il premio del 2018.