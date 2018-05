Bug su Twitter: a rischio oltre 330 milioni di password

ROMA – Un banale errore in fase di aggiornamento sta mettendo a rischio milioni di password di Twitter.

Sono circa 336 milioni gli utenti del social, altrettante credenziali utilizzate per accedere al servizio.

A causa di un bug interno, queste password potrebbero essere rese pubbliche.

L’azienda ha diramato una nota, consigliando agli utenti il cambio delle credenziali di accesso.

Un eccesso di prudenza, tiene a precisare l’azienda, che assicura di aver corretto il bug e di non avere “alcuna indicazione di una violazione o di un uso improprio da parte di nessuno”.

Suggerimenti sulla sicurezza dell’account

Twitter ha spiegato quindi come proteggere il proprio account, ribadendo che le informazioni personali non sono mai uscite dai sistemi di Twitter.

– Cambia la tua password su Twitter e su qualsiasi altro servizio in cui potresti aver usato la stessa password.

– Utilizza una password complessa che non si riutilizza in altri siti Web.

– Abilita la verifica dell’accesso, nota anche come autenticazione a due fattori. Questa è la singola azione migliore che puoi intraprendere per aumentare la sicurezza del tuo account.

– Utilizza un gestore di password per assicurarti di utilizzare parole chiave forti e uniche ovunque.